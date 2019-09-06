Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памфилова не попросит госохрану после нападения

Памфилова не попросит госохрану после нападения

Некоторые улицы Москвы перекроют в День города

Некоторые улицы Москвы перекроют в День города
Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

 Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту

Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту
РФ получила основную лицензию на строительство второго блока АЭС «Аккую»

РФ получила основную лицензию на строительство второго блока АЭС «Аккую»

 Переводчица рассказала, как Чернышевский и Гете помогли Си Цзиньпину возглавить Китай

Переводчица рассказала, как Чернышевский и Гете помогли Си Цзиньпину возглавить Китай
Памфилова не попросит госохрану после нападения

Памфилова не попросит госохрану после нападения

Некоторые улицы Москвы перекроют в День города

Некоторые улицы Москвы перекроют в День города
Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

 Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту

Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту
РФ получила основную лицензию на строительство второго блока АЭС «Аккую»

РФ получила основную лицензию на строительство второго блока АЭС «Аккую»

 Переводчица рассказала, как Чернышевский и Гете помогли Си Цзиньпину возглавить Китай

Переводчица рассказала, как Чернышевский и Гете помогли Си Цзиньпину возглавить Китай
17:04   6 Сентября 2019
Россия

ЦИК рассказал, какие травмы получила Памфилова

ЦИК рассказал, какие травмы получила Памфилова

Пресс-служба Центризбиркома прокомментировала нападение на председателя Эллу Памфилову. В ЦИК рассказали, какие травмы она получила после удара электрошокером. 

По данным пресс-службы, Памфилова получила травму в районе живота и повредила палец. Сама Памфилова говорит, что не собиралась никому рассказывать о том, что на нее напали. Она рассказала, что ей больно, но держится как может. Также глава ЦИК рассказала о приметах нападавшего. Она заявила, что мужчина был высоким, на нем была маска. Памфилова говорит, что он был молодой. Нападение стало для нее шоком. Преступник пытался не менее десяти-пятнадцати раз ткнуть ее электрошокером, от этого у нее также остались царапины и синяки. 

Ранее Элла Памфилова отмечала, что против ЦИК ведется информационная кампания, причем ее участникам это оплачивают. Председатель ЦИК не стала называть имена тех, кто может быть к этому причастен, хотя она знает этих людей. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #нападение #памфилова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...