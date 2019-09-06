Пресс-служба Центризбиркома прокомментировала нападение на председателя Эллу Памфилову. В ЦИК рассказали, какие травмы она получила после удара электрошокером.

По данным пресс-службы, Памфилова получила травму в районе живота и повредила палец. Сама Памфилова говорит, что не собиралась никому рассказывать о том, что на нее напали. Она рассказала, что ей больно, но держится как может. Также глава ЦИК рассказала о приметах нападавшего. Она заявила, что мужчина был высоким, на нем была маска. Памфилова говорит, что он был молодой. Нападение стало для нее шоком. Преступник пытался не менее десяти-пятнадцати раз ткнуть ее электрошокером, от этого у нее также остались царапины и синяки.

Ранее Элла Памфилова отмечала, что против ЦИК ведется информационная кампания, причем ее участникам это оплачивают. Председатель ЦИК не стала называть имена тех, кто может быть к этому причастен, хотя она знает этих людей.