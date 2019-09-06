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17:09   6 Сентября 2019
Россия

Рябцева назвала дочь Навального абсолютно несчастным ребенком

Рябцева назвала дочь Навального абсолютно несчастным ребенком

Расследование ФАН  выявило, что в семье блогера Алексея Навального далеко не все так хорошо, как он сам пытается показать публике. Из попавшей в распоряжение агентства переписки дочери Навального стало ясно, что юная Дарья практиковала однополые связи, а также, судя по всему, употребляла наркотические вещества.

Также в сообщениях девушка жалуется на мать. По ее словам, Юлия Навальная оскорбляет и третирует своих детей. Дарья пишет, что волнуется за младшего брата Захара, за которого ей постоянно приходилось заступаться. Сама же девушка, если верить переписке, считает себя «мешком для битья» в семье. Она, будучи «психологически более сильной», нежели брат, вынуждена регулярно его защищать от не совсем адекватных родителей.

«Сейчас они не трогают его, потому что есть я и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя. И типа смысл делать что-то с ним, когда я это терплю уже 12 лет почти», — пишет Даша.

Рябцева назвала дочь Навального абсолютно несчастным ребенком

Журналистка Леся Рябцева в беседе с ФАН заявила, что считает Навальных несостоятельными родителями. Она также подчеркнула, что не может осуждать Дарью как ребенка, но может осуждать поведение ее родителей, которым больше интересна политическая карьера, нежели здоровая атмосфера в семье.

«Опустим сейчас темы про рукоблудие и наркотики, тем не менее есть абсолютно несчастный ребенок, который жалуется на мать и ее неадекватное поведение. Я не сильно удивлена, потому что когда часто лезешь в чужие дела, начинаешь игнорировать дела собственные, не занимаешься своей семьей, своим домом. А начинать стоило бы именно с этого», — отметила Рябцева.

Мать Дарьи не смогла прокомментировать ущерб, который, если верить молодой девушке, она нанесла детям.

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Автор: Ульяна Гербер
#переписка #рябцева #дарья навальная

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