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17:01   6 Сентября 2019
Весь мир

Оскорбивший Эрдогана оппозиционер получил реальный тюремный срок

Оскорбивший Эрдогана оппозиционер получил реальный тюремный срок

Турецкий суд вынес приговор представителю оппозиционной Народно-республиканской партии, который оскорбил в социальных сетях президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в пятницу местный телеканал NTV, глава стамбульского отделения НРП Джанан Кафтанджиоглу, был обвинен в  пропаганде терроризма и в оскорблении главы государства. Суд признал его виновным в этих преступлениях и приговорил к лишению свободы на 9 лет, 8 месяцев и 20 дней.  

Что именно написал Кафтанджилоглу в социальных сетях о президенте Турции и каким образом он вел пропаганду терроризма, телеканал не уточняет.

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Автор: Александр Люблинский
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