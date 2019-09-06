Оскорбивший Эрдогана оппозиционер получил реальный тюремный срок

Турецкий суд вынес приговор представителю оппозиционной Народно-республиканской партии, который оскорбил в социальных сетях президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в пятницу местный телеканал NTV, глава стамбульского отделения НРП Джанан Кафтанджиоглу, был обвинен в пропаганде терроризма и в оскорблении главы государства. Суд признал его виновным в этих преступлениях и приговорил к лишению свободы на 9 лет, 8 месяцев и 20 дней.

Что именно написал Кафтанджилоглу в социальных сетях о президенте Турции и каким образом он вел пропаганду терроризма, телеканал не уточняет.