Кения на три дня приспустит флаги в связи с кончиной 95-летнего Мугабе

Кенийский лидер Ухуру Кениата в пятницу, 6 сентября, распорядился на три дня, с субботы по понедельник, приспустить государственные флаги в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, который умер в возрасте 95 лет. По его словам, решение приняли в знак уважения памяти героя Африки и друга Кении.

Флаги приспустят над парламентом и другими государственными зданиями, на военных постах и военно-морских базах, кораблях с рассвета в субботу, 7 сентября, до заката в понедельник, 9 сентября. Президент Кении подчеркнул, что соболезнует народу Зимбабве в связи с кончиной Роберта Мугабе.

«Мугабе был храбрым человеком, который никогда не боялся бороться за то, во что верил, даже когда это не было популярным», — резюмировал Ухуру Кениата.