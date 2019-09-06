Памфилова рассказала, как ей удалось прогнать из дома нападавшего

Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия-24» рассказала, как дала отпор атаковавшему ее ночью в собственном доме злоумышленнику. Она призналась, что вначале ей стало страшно, а потом она стала «молотить его изо всех сил».

«Потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко», — поделилась председатель ЦИК.

Памфиловой удалось вытеснить преступника и в конце концов он убежал.

Напомним, неизвестный напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Заведено уголовное дело по статье о разбое. По данным пресс-службы, глава ЦИК получила травму в районе живота и повредила палец.

Ранее Памфилова отмечала, что против ЦИК ведется информационная кампания, причем ее участникам это оплачивают. Председатель ЦИК не стала называть имена тех, кто может быть к этому причастен, хотя она знает этих людей.