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17:38   6 Сентября 2019
Россия

Памфилова рассказала, как ей удалось прогнать из дома нападавшего

Памфилова рассказала, как ей удалось прогнать из дома нападавшего

Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия-24» рассказала, как дала отпор атаковавшему ее ночью в собственном доме злоумышленнику. Она призналась, что вначале ей стало страшно, а потом она стала «молотить его изо всех сил».

«Потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко», — поделилась председатель ЦИК.

Памфиловой удалось вытеснить преступника и в конце концов он убежал.

Напомним, неизвестный напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Заведено уголовное дело по статье о разбое. По данным пресс-службы, глава ЦИК получила травму в районе живота и повредила палец.

Ранее Памфилова отмечала, что против ЦИК ведется информационная кампания, причем ее участникам это оплачивают. Председатель ЦИК не стала называть имена тех, кто может быть к этому причастен, хотя она знает этих людей. 

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Автор: Арсений Аскольский
#нападение #памфилова #цик рф

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