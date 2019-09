Американские СМИ назвали ракету «Булава» рецептом абсолютного уничтожения

Американский журналист пришел в восторг от российской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава». Он считает, что на сегодняшний день ракета является одним из самых мощных вооружений в мире, сказано в статье We are the mighty.

Автор статьи подчеркнул, что российская ракета способна стереть с лица Земли целые города в США. Он также пошутил, что «эта русская ракета» может станет последним, что вы увидите в жизни.

Американский журналист отметил радиус ракеты действия — восемь тысяч километров. Он подчеркнул, что этого достаточного для того, чтобы субмарина стреляла с южного побережья Бразилии и попала в любую точку восточного побережья страны.

«И когда она ударит, это будет мощно», — сказал он.

Автор статьи напомнил, что «Булава» способна нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения. Отмечается, что весь вес забрасываемых боеголовок составляет 1,15 тонны. Каждая подлодка может нести до 16 ракет. Журналист отмечает, что это «рецепт абсолютного уничтожения», ведь каждая субмарина может поразить 72 города.