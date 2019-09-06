Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы губернатора 8 сентября

Градоначальник Петербурга Александр Беглов призвал поучаствовать в выборах губернатора и депутатов местного самоуправления. Видеообращение петербуржцам он опубликовал во «ВКонтакте» в пятницу, 6 сентября.

«Я прошу вас прийти 8 сентября на выборы. Проголосовать за будущее Петербурга. За тот мир, тот город и ту любовь, что мы хотим подарить нашим детям», — сказал врио в видеообращении.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. В бюллетене будут три имени: Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец, врио губернатора), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).