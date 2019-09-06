Беглов назвал 8 сентября самой скорбной датой в истории Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города в преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда, назвав 8 сентября самой скорбной датой за всю историю Северной столицы.

При этом Беглов пожелал добра, благополучия и мирного неба каждой петербургской семье и каждому дому. Слова главы региона в пятницу 6 сентября приводит информационное агентство «Невские новости».

«78 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Сухой звук метронома начал отсчет девятисот дней и ночей неизмеримо тяжелых испытаний блокадного города. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но никогда не сотрутся из памяти имена ленинградцев, отдавших свои жизни за родной город»

По словам градоначальника, нет ни одной ленинградской семьи, не потерявшей в годы блокады близких людей. Тем не менее, город смог пережить артобстрелы и бомбежки, голод и холод, и не только выстоять – но и победить. Героическая оборона Ленинграда, подчеркнул Беглов, навсегда вошла в мировую историю, как символ беспримерного мужества и несгибаемой воли.