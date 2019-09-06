Буцаев предложил краснодарским властям два варианта реализации «мусорной реформы»

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в пятницу, 6 сентября, обсудил с заместителем губернатора Краснодарского края Анатолием Вороновским варианты реализации «мусорной реформы» в регионе. Сейчас установленные сроки срываются.

По информации РЭО, у Краснодарского края есть все необходимое, чтобы регион перешел на новую систему обращения с отходами до конца 2019 года. Буцаев и Вороновский обсудили два варианта развития событий, передает «360».

Первый — сохранить действующую территориальную схему и утвердить региональных операторов в трех кластерах, где ранее их не было, а второй — разработать новую территориальную схему в Краснодарском крае и провести конкурсы по выбору региональных операторов.

По словам Буцаева, если в первом случае получится избежать срыва сроков реализации реформы, то во втором результат станет известным только к середине 2020 года. РЭО рассчитывает, что Краснодарский край выполнит дорожную карту перехода на новую систему обращения с ТКО.

«Она подразумевает определение до конца октября во всех зонах региональных операторов и установление тарифов», — добавил глава Российского экологического оператора.

Следующая сверка — начало ноября. Вороновский ответил, что «мусорную реформу» реализуют в Краснодарском крае до конца 2019 года.