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16:24   6 Сентября 2019
Россия

Роскомнадзор напомнил о правилах предвыборной агитации

Роскомнадзор напомнил о правилах предвыборной агитации

Предвыборную агитацию запрещается проводить в «день тишины» и непосредственно во время выборов, то есть 7 и 8 сентября, напомнили в Роскомнадзоре. Памятку опубликовали на сайте ведомства 6 сентября.

«Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования», — указано в сообщении.

Как следует из законодательства, предвыборная агитация — это деятельность, которая нацелена побудить избирателя проголосовать «за» или «против» определенного кандидата на выборную должность. Она проводится в период избирательной кампании, а за нарушение грозит административная ответственность.

Стоит отметить, что данные о кандидатах, которые распространяют средства массовой информации, не являются предвыборной агитацией, если они не попадают под само определение термина и не имеют признаков агитационных действий.

Роскомнадзор напомнил о правилах предвыборной агитации

В этом году в единый день голосования, то есть 8 сентября, в 85 регионах России пройдут выборы разного уровня. Так, россияне изберут 13 Законодательных собраний, 16 губернаторов областей, 22 Городских думы и трех глав муниципальных образований. Помимо этого пройдут дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.

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Автор: Анна Манц
#выборы #роскомнадзор #предвыборная агитация

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