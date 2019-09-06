Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, чтобы не только снизить в перспективе стоимость космических систем и пусков, но и обеспечить при этом абсолютное качество и надежность. Президент отметил, что при создании космической техники нужно ориентироваться на конкурентоспособность как по техническим характеристикам, так и по цене.
«Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса», — добавил Путин.
Требование касается не только ракетных комплексов. Государственной корпорации по космической деятельности нужно проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость систем и пусков.
«Обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность», — подчеркнул президент.
Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2 продолжают съемку урагана #Дориан. По сообщениям СМИ, 6 сентября ураган ослаб до первой категории по шкале Саффира — Симпсона и приближается к Северной Каролине pic.twitter.com/IsHQmnv39G— РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 сентября 2019 г.