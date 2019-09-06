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16:06   6 Сентября 2019
Россия

Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса

Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, чтобы не только снизить в перспективе стоимость космических систем и пусков, но и обеспечить при этом абсолютное качество и надежность. Президент отметил, что при создании космической техники нужно ориентироваться на конкурентоспособность как по техническим характеристикам, так и по цене​​​.

«Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса», — добавил Путин.

Требование касается не только ракетных комплексов. Государственной корпорации по космической деятельности нужно проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость систем и пусков.

«Обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность», — подчеркнул президент. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #роскосмос

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