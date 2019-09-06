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16:15   6 Сентября 2019
Россия

ЦБ поддержал развитие накопительного элемента пенсий

ЦБ поддержал развитие накопительного элемента пенсий

Центробанк поддерживает развитие накопительной составляющей в пенсионной системе. Об этом 6 сентября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС. 

В пятницу председатель ЦБ выступила на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ, где заявила о дискуссиях по поводу развития накопительного элемента в пенсионной системе. 

«На наш взгляд, это важно и для повышения благосостояния пенсионеров, и для длинных денег… Есть потенциал и в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений», — заявила она. 

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин вместе с Центробанком разработали новую модель формирования пенсионных накоплений, которую представят в начале сентября. По словам главы Минфина Антона Силуанова, запуск нового механизма пройдет в 2020 году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #центробанк #общество

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