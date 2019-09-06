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16:08   6 Сентября 2019
Россия

Сбербанк занялся доставкой еды

Сбербанк занялся доставкой еды

Сбербанк занялся доставкой еды, запустив маркетплейс «СберМаркет». Пока сервис работает в тестовом режиме, отметили в банке. 

Как пояснили в банке, пока проверяются новые форматы доставки еды, изучается и настраивается цепочка взаимодействий, проводится анализ, собирается другая информация. По итогам станет известно, запустится ли сервис в полноценном режиме или его нужно будет редактировать. По мнению банка, сфера стремительно набирает популярность, но при этом сильно уступает мировым компаниям по качеству оказываемых услуг, именно это и необходимо улучшать.

В Сбербанке считают, что ниша является очень перспективной и банк будет рассматривать его как одну из ключевых в своем развитии. РИА Новости отмечает, что у Сбербанка уже существует цифровая платформа для ресторанного рынка, где у банка 35 процентов акций. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сбербанк #общество

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