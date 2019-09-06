Даше Навальной в США не придется скрывать тяги к однополой любви и наркотикам

Федеральное агентство новостей 6 сентября поздравило Дарью Навальную с совершеннолетием.

«Ты уже совсем взрослая. Мы поздравляем тебя с наступлением совершеннолетия. Твои родители Алексей и Юлия смогли привить тебе настоящие демократические ценности», — отмечает ФАН.

Агентство сообщает, что блогер Алексей Навальный, не покладая смартфона строчил твиты, стараясь заручиться надежными связями за океаном, чтобы его дочь смогла получить «правильное» образование на Западе и продолжить дело отца. Именно потому, пишет ФАН, Дарья отправляется на обучение в Стэнфорд, а не в МГУ.

«Только откуда ему знать, что ты обычный подросток, а не бизнес-проект», — сказано в поздравительной статье.

ФАН отмечает, что Дарья - простая девушка, которая не хочет в страхе закрываться в комнате от собственной матери и выслушивать жесткую критику от отца.

«Мы знаем, что тебе нужна поддержка, и в этот день хотим пожелать тебе исполнить мечту и скорее уехать в Стэнфорд — подальше от оскорбляющих тебя родителей, с которыми ты не хочешь поддерживать контакта», — подчеркивает агентство.

За океаном, говорится в материале, дочери Навального не будет грозить арест за употребление легких наркотиков. Кроме того, ей не придется скрывать от всех свою нетрадиционную ориентацию.

«Ах, сколько открытий чудных, предосудительных поступков и веществ тебе готовят западные спонсоры и наследственность! С днем рождения, Дарья Алексеевна!», — подытоживает ФАН в своей поздравительной публикации.

Ранее в распоряжение агентства попала переписка дочери скандально известного блогера, в которой юная девушка признается в употреблении наркотиков. Кроме того, Даша рассказывает в красках о физическом и психологическом давлении со стороны родителей, многочисленных оскорблениях и критике.