Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы губернатора 8 сентября

Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы губернатора 8 сентября

Беглов назвал 8 сентября самой скорбной датой в истории Петербурга

Беглов назвал 8 сентября самой скорбной датой в истории Петербурга
Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

 Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту

Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту
Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

 NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии

NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии
Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы губернатора 8 сентября

Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы губернатора 8 сентября

Беглов назвал 8 сентября самой скорбной датой в истории Петербурга

Беглов назвал 8 сентября самой скорбной датой в истории Петербурга
Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

 Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту

Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» в трудную минуту
Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

 NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии

NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии
16:14   6 Сентября 2019
Россия

Даше Навальной в США не придется скрывать тяги к однополой любви и наркотикам

Даше Навальной в США не придется скрывать тяги к однополой любви и наркотикам

Федеральное агентство новостей 6 сентября поздравило Дарью Навальную с совершеннолетием.

«Ты уже совсем взрослая. Мы поздравляем тебя с наступлением совершеннолетия. Твои родители Алексей и Юлия смогли привить тебе настоящие демократические ценности», — отмечает ФАН.

Агентство сообщает, что блогер Алексей Навальный, не покладая смартфона строчил твиты, стараясь заручиться надежными связями за океаном, чтобы его дочь смогла получить «правильное» образование на Западе и продолжить дело отца. Именно потому, пишет ФАН, Дарья отправляется на обучение в Стэнфорд, а не в МГУ.

«Только откуда ему знать, что ты обычный подросток, а не бизнес-проект», — сказано в поздравительной статье.

ФАН отмечает, что Дарья - простая девушка, которая не хочет в страхе закрываться в комнате от собственной матери и выслушивать жесткую критику от отца.

ФАН поздравил дочь Навального с днем рождения

«Мы знаем, что тебе нужна поддержка, и в этот день хотим пожелать тебе исполнить мечту и скорее уехать в Стэнфорд  — подальше от оскорбляющих тебя родителей, с которыми ты не хочешь поддерживать контакта», — подчеркивает агентство.

За океаном, говорится в материале, дочери Навального не будет грозить арест за употребление легких наркотиков. Кроме того, ей не придется скрывать от всех свою нетрадиционную ориентацию. 

«Ах, сколько открытий чудных, предосудительных поступков и веществ тебе готовят западные спонсоры и наследственность! С днем рождения, Дарья Алексеевна!», — подытоживает ФАН в своей поздравительной публикации.

Ранее в распоряжение агентства попала переписка дочери скандально известного блогера, в которой юная девушка признается в употреблении наркотиков. Кроме того, Даша рассказывает в красках о физическом и психологическом давлении со стороны родителей, многочисленных оскорблениях и критике. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марьяна Шульгина
#алексей навальный #день рождения #фан #дарья навальная

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...