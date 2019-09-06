Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

Пентагон считает ожирение главной угрозой боеспособности Военно-морских сил США. Согласно докладу американского военного ведомства, избыточный вес есть у каждого четвертого моряка.

Ожирение провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, рак и другие проблемы со здоровьем. Некоторые военные из-за лишнего веса с трудом выполняют физическую работу, отметили в Пентагоне.

Отставной генерал-майор Томаса Споер уверен, что ожирение моряков стало проблемой нации и говорит о кризисе здравоохранения США. По его мнению, такую проблему на флоте США не стоит рассматривать отдельно от здоровья всех жителей США.

Для борьбы с ожирением Пентагон привлек диетологов, расширяет пропаганду здорового образа жизни и вводит специальные физические упражнения.