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Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

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16:27   6 Сентября 2019
Весь мир

Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

Пентагон заявил, что четверть военных моряков США страдает ожирением

Пентагон считает ожирение главной угрозой боеспособности Военно-морских сил США. Согласно докладу американского военного ведомства, избыточный вес есть у каждого четвертого моряка.

Ожирение провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, рак и другие проблемы со здоровьем. Некоторые военные из-за лишнего веса с трудом выполняют физическую работу, отметили в Пентагоне.

Отставной генерал-майор Томаса Споер уверен, что ожирение моряков стало проблемой нации и говорит о кризисе здравоохранения США. По его мнению, такую проблему на флоте США не стоит рассматривать отдельно от здоровья всех жителей США.

Для борьбы с ожирением Пентагон привлек диетологов, расширяет пропаганду здорового образа жизни и вводит специальные физические упражнения.

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Автор: Арсений Аскольский
#пентагон #вмс сша #ожирение

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