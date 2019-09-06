Глава российского Минфина Антон Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки в России, которое ранее анонсировал Центробанк. По словам Силуанова, основания для снижения были ожидаемы.

Вице-премьер отметил, что в России более низкие темпы инфляции, чем ранее прогнозировалось. Также Силуанов подчеркнул, что Минфин ждет дальнейших решений регулятора в направлении снижения ставки.

Ранее Центробанк России заявил о снижении ключевой ставки на 0,25 процента. Теперь она составляет семь процентов годовых. Предыдущее снижение было зафиксировано в июне 2019 года и тоже составило 0,25.