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15:55   6 Сентября 2019
Россия

Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки в России

Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки в России

Глава российского Минфина Антон Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки в России, которое ранее анонсировал Центробанк. По словам Силуанова, основания для снижения были ожидаемы.

Вице-премьер отметил, что в России более низкие темпы инфляции, чем ранее прогнозировалось. Также Силуанов подчеркнул, что Минфин ждет дальнейших решений регулятора в направлении снижения ставки. 

Ранее Центробанк России заявил о снижении ключевой ставки на 0,25 процента. Теперь она составляет семь процентов годовых. Предыдущее снижение было зафиксировано в июне 2019 года и тоже составило 0,25. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #силуанов #минфин рф

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