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15:49   6 Сентября 2019
Весь мир

Попытавшемуся получить доступ к налоговой декларации Трампа грозит тюрьма

Попытавшемуся получить доступ к налоговой декларации Трампа грозит тюрьма

Житель Филадельфии, пытавшийся в 2016 году взломать сайт Налоговой службы США ради доступа к налоговым декларациям президента Дональда Трампа, может сесть в тюрьму на два года и получить штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом 6 сентября информирует газета Philadelphia Inquirer.

Эндрю Харрис в 2016 году при помощи сайта финансовой поддержки студентам попытался получить доступ к налоговым декларациям Трампа. Судья, комментируя поступок мужчины, заявила, что подобные незаконные действия нельзя оставлять без наказания. СМИ подтверждает, что Харрис признал свою вину. 

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин отклонил запрос главы комитета по налогам палаты представителей США Ричарда Нила о налоговых декларациях американского президента с 2013 по 2018 годы. Защита Трампа заявила, что у комитета нет данных о налогах главы государства. Также у американского президента требовали предоставить информацию о финансах и бизнесе банков с РФ.

Еще в 2016 году оппоненты Трампа пытались добиться обнародования налоговых деклараций главы государства, подозревая его в финансовых нарушениях. Однако после расследования газеты New York Times выяснилось, что большинство проектов президента убыточны, хотя сам он отрицает это. Ряд экспертов уверены, что публикация налоговой декларации Трампа грозит большим ущербом репутации, ведь тогда люди узнают о бизнес-провалах президента. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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