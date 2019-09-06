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 NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии

NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии
16:09   6 Сентября 2019
Весь мир

NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии

NOC прекратила поставки топлива на восток Ливии

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии в условиях боев за Триполи прекратила поставки топлива на восток страны – в районы, находящиеся под контролем фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией.

По словам дипломатов и чиновников, данный шаг является попыткой помешать Ливийской национальной армии использовать поставляемое топливо, предназначенное для внутренней гражданской авиации, для военной техники, которая используется в боях за столицу.

Битва за Триполи продолжается с 4 апреля текущего года, когда фельдмаршал Хафтар отдал ЛНА приказ начать наступление на столицу, где находится признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Правительство Фараджа поддерживает исламистов, которых Хавтар считает «террористами», и от которых он призывает освободить Триполи.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #ливия #топливо #весь мир #триполи

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