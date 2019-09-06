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16:04   6 Сентября 2019
Россия

Дети Навального растут в атмосфере исковерканных ценностей, считает Милонов

Дети Навального растут в атмосфере исковерканных ценностей, считает Милонов

Член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заметил, что дети, растущие в «оппозиционной» семье, постоянно подвергаются колоссальному стрессу. Так он прокомментировал ситуацию вокруг семьи блогера Алексея Навального, которая сыскала общественный резонанс после публикации переписки его совершеннолетней дочери.

Напомним, что в редакцию «Федерального агентства новостей» прислали переписку Дарьи Навальной с ее подругой Полиной Савченко в Telegram. Выяснилось, что девушка принадлежит к ЛГБТ-сообществу и увлекается наркотиками. Помимо этого, обнародованные материалы развеяли напускную идиллию в семье Навальных, которая так старательно создавалась в социальных сетях.

Дочь Навального обсуждает со своей любовницей жестокость родителей и пристрастие к наркоте

Алексей и Юлия, как следует из жалоб девушки, постоянно применяют методы морального и физического давления. Дарье не раз приходилось защищать не только себя, но и младшего брата от родителей. Стоит отметить, что мать семейства не смогла предоставить опровержений опубликованной информации.

Милонов, который, к тому же, является многодетным отцом, заметил, что Навальный не оказывает детям должного внимания. Вместо этого, он на постоянной основе «шляется» по сомнительным местам.

«О каком здоровье в семье может идти речь, если их отец публично, на камеру тусуется с голыми мужиками на вечеринках по случаю того, что посадили очередных их каких-то «сородичей»?» — возмутился депутат.

Дети Навального растут в атмосфере исковерканных ценностей, считает Милонов

Он уверен, что Дарья пристрастилась к наркотикам и женщинам, так как ей привили исковерканные и девиантные ценности. Ее нравственность формировалась в кислотной и токсичной среде.

«Эти подростки следуют всем лекалам, которые они видят в семье, и в результате происходят такие страшные вещи. По сути, Навальный лишил своих детей детства, лишил заботы, и ради собственного тщеславия пожертвовал ими. И теперь он вынужден отправлять их за границу, что является суицидом для любого российского политика», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, дочь Навального сообщала о том, что ее пригласили в Стэнфорд для обучения. 

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Автор: Анна Манц
#навальный #милонов #переписка #дарья навальная

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