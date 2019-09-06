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15:33   6 Сентября 2019
Россия

Уголовное дело завели в Краснодарском крае после смерти девочки в больнице

Уголовное дело завели в Краснодарском крае после смерти девочки в больнице

В Краснодарском крае завели уголовное дело после смерти девочки в больнице. По предварительным данным, ребенку не оказали медицинскую помощь, когда она поступила в учреждение.

Инцидент произошел в Каневском районе на Кубани. Бабушка и дедушка привезли восьмилетнюю внучку в районную больницу. У девочки болел живот, но врачи не нашли никаких болезней и отправили домой, дав таблетки. Утром девочке стало хуже, ее снова госпитализировали. В больнице ребенка прооперировали, но пока врачи решали вопрос о перемещении в Краснодар, девочка скончалась. Родственники обвиняют врачей в случившемся, пишет РИА Новости.

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Автор: Олег Королев
#ск рф #происшествия #краснодарский край

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