Уголовное дело завели в Краснодарском крае после смерти девочки в больнице

В Краснодарском крае завели уголовное дело после смерти девочки в больнице. По предварительным данным, ребенку не оказали медицинскую помощь, когда она поступила в учреждение.

Инцидент произошел в Каневском районе на Кубани. Бабушка и дедушка привезли восьмилетнюю внучку в районную больницу. У девочки болел живот, но врачи не нашли никаких болезней и отправили домой, дав таблетки. Утром девочке стало хуже, ее снова госпитализировали. В больнице ребенка прооперировали, но пока врачи решали вопрос о перемещении в Краснодар, девочка скончалась. Родственники обвиняют врачей в случившемся, пишет РИА Новости.