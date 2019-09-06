Минск готов подписать программы интеграции с Москвой в намеченные сроки

Белорусский премьер-министр Сергей Румас в пятницу, 6 сентября, сообщил, что в начале декабря Минск готов подписать с Москвой не только программы интеграции с РФ, но и «дорожные карты». По его словам, осталось чуть более двух месяцев, чтобы подготовить около 30 «дорожных карт» и несколько межправительственных соглашений.

«Белорусская сторона готова эту работу выполнить в указанные сроки, и хотели бы, чтобы такая же команда пошла и в адрес государственных органов РФ», — добавил Румас в ходе переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее пресс-секретарь премьера республики Александра Исаева отмечала, что проект программы действий по интеграции с РФ передали для одобрения белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Минск заложили в программу концепцию, подразумевающую исполнение принципа «две страны — один рынок», а к 1 ноября к документу подготовят «дорожные карты».