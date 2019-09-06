Путин потребовал соблюсти сроки строительства космодрома Восточный

Российский лидер Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный и запуска с него ракет-носителей. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию инфраструктуры космодрома в пятницу, 6 сентября.

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что запуск с Восточного должен состояться в 2028 году. Ранее глава государства отметил, что мощности космодрома могут и должны быть загружены более серьезным образом.