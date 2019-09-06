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15:38   6 Сентября 2019
Россия

Путин потребовал соблюсти сроки строительства космодрома Восточный

Путин потребовал соблюсти сроки строительства космодрома Восточный

Российский лидер Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный и запуска с него ракет-носителей. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию инфраструктуры космодрома в пятницу, 6 сентября. 

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что запуск с Восточного должен состояться в 2028 году. Ранее глава государства отметил, что мощности космодрома могут и должны быть загружены более серьезным образом. 

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Автор: Арсений Аскольский

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