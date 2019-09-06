Москва и Минск парафировали программу по реализации договора о союзном государстве

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали совместную программу действий по реализации договора о союзном государстве. Об этом глава российского правительства сообщил в пятницу, 6 сентября.

Кроме того, была утверждена 31 дорожная карта по реализации данного соглашения. По словам российского премьера, работа, результатом которой являются в настоящее время запарафированные документы, на этом не заканчивается, а начинается.