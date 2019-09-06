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15:05   6 Сентября 2019
Россия

Путину известно о нападении на дом Памфиловой

Путину известно о нападении на дом Памфиловой

Российский президент Владимир Путин проинформирован о том, что на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой напали, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 6 сентября.

Напомним, что разбойное нападение произошло в ночь на пятницу. Злоумышленник проник на террасу дома и несколько раз ударил председателя Центризбиркома электрошокером. Его лицо было скрыто под маской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Заведено уголовное дело, оно находится на контроле Следственного комитета.

Как указала сама Памфилова, у нее «все хорошо». Инцидент не повлиял на ее планы, и она прибыла на конференцию «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

Путину известно о нападении на дом Памфиловой

Ранее пострадавшая указывала, что кто-то по заказу очерняет ЦИК. Она не стала называть конкретных людей, однако отметила, что знает точные суммы. Центризбирком уже обвинили «во всех смертных грехах» и продолжат делать это, уверена Памфилова.

Вместе с тем, глава обвинила «оппозицию», которая с июля проводит в Москве незаконные митинги, в шантаже. Она напомнила, что массовые акции происходили еще до того, как избиркомы начали отказывать в регистрации на выборы.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #нападение #памфилова

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