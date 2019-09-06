Суд по делу об убийстве посла Карлова в Турции продолжится в октябре, сообщает РИА Новости. Адвокаты и ряд обвиняемых просили изменить меру пресечения, но суд в Анкаре оставил предыдущее решение без изменения. Следующее заседание намечено на 10 октября.

Суд по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова начался в январе 2019 года. Подсудимые отрицают свою вину и причастность к преступлению. Карлова застрелили в декабре 2016 года. Убийство совершил полицейский Мевлют Алтынташ, которого ликвидировали силовики. По делу проходит 28 обвиняемых, в их числе - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, он также отрицает причастность к трагедии. Обвинение считает, что убийство посла совершено в том числе для ухудшения отношений между Россией и Турцией.