Самого влиятельного «теневого губернатора» талибов* ликвидировали в Афганистане

Вооруженные силы Афганистана авиаударом ликвидировали «самого могущественного» «теневого губернатора» радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает Минобороны страны в пятницу, 6 сентября.

Убитый отвечал за провинцию Бадахшан, уточнило ведомство в Twitter. «Теневой губернатор» Кари Фасихуддин скончался вместе со своим охранником в районе Вардудж. Другие подробности операции не раскрываются.

Ранее военное ведомство Афганистана сообщило, что в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере страны ликвидировали более 40 талибов* и «теневого губернатора» провинции Баглан.

Most dangerous and powerful shadow governor of Taliban killed in an airstrike. As a result of an airstrike at 2:55 pm today, Qari Fasihuddin, shadow governor of Taliban for Badakhshan province was killed along with his bodyguard in Wardoj district of Badakhshan province. pic.twitter.com/g1kPbX3yM5