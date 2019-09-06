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15:14   6 Сентября 2019
Весь мир

Самого влиятельного «теневого губернатора» талибов* ликвидировали в Афганистане

Самого влиятельного «теневого губернатора» талибов* ликвидировали в Афганистане

Вооруженные силы Афганистана авиаударом ликвидировали «самого могущественного» «теневого губернатора» радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает Минобороны страны в пятницу, 6 сентября.

Убитый отвечал за провинцию Бадахшан, уточнило ведомство в Twitter. «Теневой губернатор» Кари Фасихуддин скончался вместе со своим охранником в районе Вардудж. Другие подробности операции не раскрываются.

Ранее военное ведомство Афганистана сообщило, что в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере страны ликвидировали более 40 талибов* и «теневого губернатора» провинции Баглан.

Напомним, в Афганистане долгое время длится противостояние правительственных сил и радикалов «Талибан»*. Последние захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в стране действуют различные террористические организации.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.

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Автор: Арсений Аскольский
#афганистан #талибан

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