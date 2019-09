Встреча ЕС, РФ и Украины по газу пройдет до конца сентября

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефович заявил, что Евросоюз и Россия достигли договоренности по предстоящей встрече с Украиной по газу.

Встреча, по словам Шефовича, пройдет до конца сентября, а точную ее дату объявят после проведения консультаций с представителями Украины.

Об этом Шефович написал в пятницу в своем микроблоге Twitter. Там же он рассказал о прошедших переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB