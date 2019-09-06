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15:31   6 Сентября 2019
Весь мир

Встреча ЕС, РФ и Украины по газу пройдет до конца сентября

Встреча ЕС, РФ и Украины по газу пройдет до конца сентября

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефович заявил, что Евросоюз и Россия достигли договоренности по предстоящей встрече с Украиной по газу.

Встреча, по словам Шефовича, пройдет до конца сентября, а точную ее дату объявят после проведения консультаций с представителями Украины.

Об этом Шефович написал в пятницу в своем микроблоге Twitter. Там же он рассказал о прошедших переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

«Провел хорошие переговоры с министром энергетики РФ [Александром] Новаком. Мы договорились провести трехсторонние министерские переговоры до конца этого месяца. Точная дата будет объявлена вскоре, после переговоров с украинской стороной», - говорится в опубликованном сообщении.

 

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Еврокомиссии, сообщил, что сначала Новак предложил провести переговоры по газу 16 сентября, затем ЕК предложила провести их в промежутке между 16 и 22 сентября. В ходе предстоящих переговоров планируется обсудить условия транзита российского газа в Евросоюз через украинскую территорию после окончания действия нынешнего договора, то есть с начала 2020 года.

Россия предлагает продлить действующий контракт на год, при этом Еврокомиссия предлагает заключить новый долгосрочный договор на десять лет, прописав в нем гарантированный годовой объем транзита газа по украинской газотранспортной системе, чтобы обеспечить Киеву оплату за транзит в размере трех миллиардов долларов ежегодно.

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Автор: Александр Люблинский
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