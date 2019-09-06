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14:50   6 Сентября 2019
Весь мир

Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

Переговоры о покупке Мьянмой российских истребителей Су-30 и самолетов следующего поколения уже ведутся.

Об этом в пятницу заявил посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно в том случае, если Россия захочет их продавать», - сказал дипломат в интервью информагентству.

При этом Шейн добавил, что переговоры на этот счет уже идут.

Ранее о заинтересованности Мьянмы в закупке новых российских вооружения в апреле текущего года заявил глава Вооруженных сил страны генерал Мин Аунг Хлайн.

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Автор: Александр Люблинский
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