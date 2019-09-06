Политолог и создатель сайта «Кандидат 2019» Павел Данилин проанализировал программы участников предвыборной гонки в Московскую городскую думу, которые попали в «список Ланового».

Ранее народный артист СССР Василий Лановой не только обнародовал перечень кандидатов, которые, по его мнению, наиболее достойны стать депутатами столичного парламента, но и попросил москвичей не слушать блогера Алексея Навального, а присмотреться к тем, кто готов к конструктивному диалогу с горожанами.

По словам Данилина, действительно, если исключить несколько столичных округов, тогда Лановой «предлагает принять диаметрально противоположное решение» «умному голосованию» Навального.

«Список Ланового» получился «переизбирающимся», поэтому в выборке больше всего как наказов, так и вопросов к кандидатам. Политолог добавил, что из 42-х кандидатов из «списка Ланового» не отвечают на наказы только трое, а из списка «умного голосования» Навального — все.

«Будем надеяться, что такая открытость сохранится и у тех из них, кто станут депутатами», — добавил Павел Данилин.

Ссылки на программы кандидатов из «списка Ланового» политолог опубликовал на сайте «Кандидат 2019», где размещаются наказы и вопросы кандидатам в столичный парламент.

Выборы в Мосгордуму пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября.