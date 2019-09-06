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Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

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Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

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14:49   6 Сентября 2019
Россия

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Александра Коршунова прошло в итальянском Неаполе. Как сообщает представитель российского посольства в Италии, в суде обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу принято не было, уточняет РИА Новости.

Александра Коршунова задержали в аэропорту Неаполя вместе с гражданином США. В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческих тайн. Коршунову грозит 10 лет заключения, такой же срок может получить задержанный вместе с ним Маурицио Паоло Бьянки. 

Александр Коршунов является топ-менеджером Объединенной двигателестроительной корпорации, которая входит в «Ростех». В обвинительном заключении в отношении Коршунова указано, что компания, где он работает, занимается разработкой двигателя ПД-14 с конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель». В компании отметили, что Коршунов к противоправной деятельности непричастен. 

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с критикой задержаний россиян по инициативе США.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир #коршунов

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