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14:41   6 Сентября 2019
Весь мир

Нетаньяху в Лондоне провел встречу с главой Пентагона

Нетаньяху в Лондоне провел встречу с главой Пентагона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Лондон обсудил с главой Пентагона Марком Эспером Иран, Сирию и Ливан. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, канцелярия главы израильского правительства.

«Мы только что завершили крайне успешный дипломатический визит с очень хорошими встречами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Минобороны Беном Уоллесом», — отметил Нетаньяху.

Премьер Израиля заметил, что обсудил с министром обороны США различные вызовы и атаки в отношении еврейского государства, а также действия, которые мы предпринимались для их предотвращения.

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Автор: Алла Ларионова
#пентагон #израиль #нетаньяху

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