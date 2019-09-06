Нетаньяху в Лондоне провел встречу с главой Пентагона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Лондон обсудил с главой Пентагона Марком Эспером Иран, Сирию и Ливан. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, канцелярия главы израильского правительства.

«Мы только что завершили крайне успешный дипломатический визит с очень хорошими встречами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Минобороны Беном Уоллесом», — отметил Нетаньяху.

Премьер Израиля заметил, что обсудил с министром обороны США различные вызовы и атаки в отношении еврейского государства, а также действия, которые мы предпринимались для их предотвращения.