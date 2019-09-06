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19:17   6 Сентября 2019
Россия

Координаторы незаконных митингов в Москве платили по пять тысяч рублей приезжим за участие

Координаторы незаконных митингов в Москве платили по пять тысяч рублей приезжим за участие

Массовку для несанкционированных митингов, которые половину лета устраивали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, привозили в столицу из других городов.За каждый митинг таким «политическим гастарабайтерам» было обещано по пять тысяч рублей. О риске оказаться за решеткой после митинга никто массовку не предупреждал. Об этом рассказывается в программе «ЧП. Расследование» «Бездумные мандаты», которая сегодня вышла в эфир на канале НТВ.  

Журналисты разыскали нескольких активистов по найму в Тамбове. Данила Чернов работает охранником в местном ночном клубе. От одного из посетителей и узнал, что можно подзаработать, скатавшись в Москву на митинг. 

 —  Нам отдали деньги, мы сразу домой уехали,  — рассказывает парень.  

 —  Вы знаете фамилии кандидатов, которых вы приезжали поддержать? Знаете фамилию Соболь, Гудков, Яшин? — задает вопрос журналистка.

 —  Нет. Нормально нас подставили,  — отвечает Данила и прячет голову в руки. 

Земляк Чернова Александр Артюхин рассказал, какие задачи ставились.  

— Зайдете общей группой, если не дай бог будет потасовка, вы должны, если что, подраться…  Я ехал ради денег и ради развлечений. Не знаю ни одного кандидата. То, что нас там могут избить или могут нас посадить никто не говорил.   

Тамбовчанам повезло: получив деньги, они благополучно вернулись домой. Чего не скажешь про некоторых других участников, которые получили реальные сроки за применение силы к правоохранителям на незаконных акциях.

В день, когда суд приговорил к сторонников Навального, Соболь, Яшина к лишению свободы, сами несостоявшиеся кандидаты зажигали на тату-вечеринке с полуголыми гостями. 

Причиной отказа в регистрации кандидатами в МГД стал большой процент фальшивых подписей у сторонников Навального. Они не стеснялись использовать имена умерших людей. 

Напомним, этим летом в столице прошло несколько несогласованных митингов, которые были организованы экс-кандидатами в Мосгордуму от «независимой оппозиции», которых не допустили до выборов. Причина недопуска — большой процент брака в подписных листах.

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Автор: Елена Ляхова
#москва #россия #выборы #навальный #общество #соболь

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