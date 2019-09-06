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15:08   6 Сентября 2019
Россия

Бастрыкин поручил СК расследовать дело о нападении на Памфилову

Бастрыкин поручил СК расследовать дело о нападении на Памфилову

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил передать уголовное дело о нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову из полиции в СК. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. 

В пятницу Петренко сообщила, что Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ.

Петренко отметила, по поручению Бастрыкина расследованием займутся следователи Главного следственного управления. Это связано с занимаемой потерпевшей должностью и ее профессиональной деятельностью. 

Ранее председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что Памфиловой нужна госохрана

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #памфилова #общество #бастрыкин

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