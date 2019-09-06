Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил передать уголовное дело о нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову из полиции в СК. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В пятницу Петренко сообщила, что Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ.

Петренко отметила, по поручению Бастрыкина расследованием займутся следователи Главного следственного управления. Это связано с занимаемой потерпевшей должностью и ее профессиональной деятельностью.

Ранее председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что Памфиловой нужна госохрана