Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Американский миллиардер и бывший гендиректор сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил, что отказался от участия в президентских выборах в США в 2020 году, потому что не увидел поддержки со стороны независимых избирателей. Об этом он написал на своем сайте в пятницу, 6 сентября.

В начале года в передаче 60 Minutes на канале CBS Шульц объявил, что планирует участвовать в выборах президента США как независимый кандидат​​​.

Американский лидер Дональд Трамп в ответ заявил, что Шульц не бросит ему вызов на следующих президентских выборах, так как у того «нет характера». Тогда Трамп понадеялся, что кофейни Starbucks продолжат платить арендну в принадлежащем ему небоскребе Trump Tower.

«Недостаточно людей сегодня желают поддержать независимого кандидата, так как они боятся, что это может привести к переизбранию опасного действующего президента», — уверен глава Starbucks.

Состояние бизнесмена оценивается в 4,6 миллиарда долларов. По его словам, все деньги, подготовленные на проведение избирательной кампании, он планирует инвестировать в людей, организации и идеи.