Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате российского правительства опроверг сообщения о якобы ведущейся в кабмине подготовке к повышению пенсионного возраста в России до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее «Независимая газета» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина сообщил о том, что в правительстве создана рабочая группа для подготовки второго этапа пенсионной реформы. Данный этап, как заявил парламентарий, якобы подразумевает новое повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и для женщин до 70 лет.