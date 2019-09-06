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14:28   6 Сентября 2019
Россия

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате российского правительства опроверг сообщения о якобы ведущейся в кабмине подготовке к повышению пенсионного возраста в России до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее «Независимая газета» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина сообщил о том, что в правительстве создана рабочая группа для подготовки второго этапа пенсионной реформы. Данный этап, как заявил парламентарий, якобы подразумевает новое повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и для женщин до 70 лет.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил источник в правительстве.

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Автор: Алла Ларионова
#правительство #сми #пенсионный возраст

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