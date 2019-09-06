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14:27   6 Сентября 2019
Весь мир

СМИ узнали о переносе встречи президента Афганистана с Трампом

СМИ узнали о переносе встречи президента Афганистана с Трампом

Телеканал Tolo News сообщает о переносе встречи президента Афганистана Ашрафа Гани с американским лидером Дональдом Трампом. СМИ ссылается на собственные источники.

Визит Гани в Вашингтон должен был состояться в субботу, 7 сентября. Ожидалось, что он встретится с президентом США Дональом Трампом. Сейчас поездка перенесена на неопределенное время. Причина такого решения неизвестна. На какую дату назначен визит Ашрафа Гани в США, также не сообщается.

Ранее стало известно, что представители обеих сторон хотели прийти к договоренностям о сроках вывода войск США из Афганистана в обмен на гарантии неиспользования территории страны для нападения на Соединенные Штаты и другие государства. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #афганистан #трамп #ашраф гани

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