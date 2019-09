Шефчович договорился с Новаком обсудить транзит газа

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович в пятницу, 6 сентября, сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Киева о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года.

В среду, 4 сентября, глава Минэнерго РФ заявил, что Москва в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонней встречи в формате Россия-Украина-Евросоюз. По его словам, предварительно договорились встретиться в сентябре. Киев готов поучаствовать в трехсторонних консультациях уже в сентябре, отмечал новый глава украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB