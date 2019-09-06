Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

 Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста
Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах
Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

 Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

 Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста
Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах
Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

 Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США
14:39   6 Сентября 2019
Весь мир

Шефчович договорился с Новаком обсудить транзит газа

Шефчович договорился с Новаком обсудить транзит газа

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович в пятницу, 6 сентября, сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Киева о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года.

«Точную дату объявим после консультаций с украинской стороной», — добавил Шефчович.

В среду, 4 сентября, глава Минэнерго РФ заявил, что Москва в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонней встречи в формате Россия-Украина-Евросоюз. По его словам, предварительно договорились встретиться в сентябре. Киев готов поучаствовать в трехсторонних консультациях уже в сентябре, отмечал новый глава украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #новак #газ #шефчович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...