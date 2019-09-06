Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о блестящем отношении россиян к Белоруссии, однако призвал Россию «не гнобить» братскую страну. Слова белоусского лидера в пятницу приводит агентство «Интерфакс-Беларусь».

В пятницу в Бресте Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов об отношениях с Москвой, призвал Россию не «наклонять» его страну.

«Что касается России: мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо», — сказал Лукашенко.

Глава белорусского государства подчеркнул, что россияне прекрасно относятся к Белоруссии, несмотря на разногласия Москвы и Минска. Он отметил, что Россия должна вести себя с Белоруссией как старший брат. Лукашенко также добавил, что белорусы «не позволят предать нашего старшего брата».

«Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — призвал президент Белоруссии.

Также глава белорусского государства напомнил, что политика Минска будет многовекторной — Белоруссия будет смотреть и на Восток, и Запад. Лукашенко пошутил, что Россия не сможет упрекнуть Белоруссию, ведь у нее даже орел двуглавый- смотрит и туда, и туда. Минску также никто не может запретить смотреть в разные стороны, отметил Лукашенко.