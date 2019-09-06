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14:08   6 Сентября 2019
Россия

ЦБ снизил ключевую ставку в России

ЦБ снизил ключевую ставку в России

Центробанк снизил ключевую ставку в России, об этом говорится в релизе регулятора. Отмечается, что ставка понижается на 0,25 процента и составит семь процентов годовых.

Эксперты ждали понижения ставки, пишет РИА Новости. При этом специалисты говорят, что после этого шага ЦБ РФ сделает перерыв. В прошлый раз ставка снизилась тоже на 0,25 процента, это произошло в июне 2019 года. Также Центробанк летом анонсировал возможное снижение ставки и переход на нейтральную денежно-кредитную политику в следующем году. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #цб рф #ключевая ставка

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