ЦБ снизил ключевую ставку в России

Центробанк снизил ключевую ставку в России, об этом говорится в релизе регулятора. Отмечается, что ставка понижается на 0,25 процента и составит семь процентов годовых.

Эксперты ждали понижения ставки, пишет РИА Новости. При этом специалисты говорят, что после этого шага ЦБ РФ сделает перерыв. В прошлый раз ставка снизилась тоже на 0,25 процента, это произошло в июне 2019 года. Также Центробанк летом анонсировал возможное снижение ставки и переход на нейтральную денежно-кредитную политику в следующем году.