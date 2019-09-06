Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

 Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста
Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах
Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

 Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

 Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста
Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах
Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

 Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США
14:15   6 Сентября 2019
Россия

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму

Женщина, попавшая с затонувшего у юго-восточного побережья Крыма прогулочного катера женщина, найдена без признаков жизни. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов в пятницу, 6 сентября.

Частный прогулочный катер «Камелот» затонул накануне в районе мыса Меганом. Удалось спасти 12 человек, пропавшую жительницу Ростовской области искали почти сутки. По факту инцидента возбуждено дело. Капитан судна задержан.

«Сейчас проводится опознание погибшей. Информация уточняется», — сказал Шахов журналистам.

Дальнейшими действиями займется СК, отметил министр. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#крым #катер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...