Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму

Женщина, попавшая с затонувшего у юго-восточного побережья Крыма прогулочного катера женщина, найдена без признаков жизни. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов в пятницу, 6 сентября.

Частный прогулочный катер «Камелот» затонул накануне в районе мыса Меганом. Удалось спасти 12 человек, пропавшую жительницу Ростовской области искали почти сутки. По факту инцидента возбуждено дело. Капитан судна задержан.

«Сейчас проводится опознание погибшей. Информация уточняется», — сказал Шахов журналистам.

Дальнейшими действиями займется СК, отметил министр.