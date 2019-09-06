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14:23   6 Сентября 2019
Россия

Онищенко тревожит состояние дочери Навального после публикации ее переписки с любовницей

Онищенко тревожит состояние дочери Навального после публикации ее переписки с любовницей

Депутат Государственной думы и заслуженный врач Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг семьи блогера Алексея Навального, которая получила широкий резонанс после публикации переписки его дочери.

Напомним, что в редакцию «Федерального агентства новостей» прислали переписку Дарьи Навальной с ее подругой Полиной Савченко в Telegram. Выяснилось, что девушка, которой 6 сентября исполнилось 18 лет, принадлежит ЛГБТ-сообществу и балуется запрещенными веществами.

Однако большее внимание привлекают причины такого поведения. Исходя из многочисленных жалоб Даши понятно, что в их семье царит отнюдь не любовь и идиллия, как показано в социальных сетях. Напротив, родители — Алексей и Юлия — постоянно оказывают на детей не только моральное, но и физическое давление.

Онищенко тревожит состояние дочери Навального после публикации ее переписки с любовницей

Первый заместитель главы думского комитета по образованию и науке отметил, что его тревожит состояние Дарьи. По его мнению, здесь вырисовывается две самостоятельных проблемы, которые вызваны психическим нездоровьем ее родителей.

«И, если брать за основу информацию, которая стала известна из ее переписки, может быть поставлен вопрос о лишении ее родителей родительских прав [в отношении 11-летнего брата Дарьи]», — заявил Онищенко в беседе с ФАН.

Девушка заслуживает поддержки и сочувствия, если она самостоятельно хочет избавиться от наркозависимости. Парламентарий также понимает девушку в ее стремлении защитить младшего брата.

«Ей, как совершеннолетней, может быть стоит взять на себя заботу о нем или хотя бы поучаствовать в его избавлении от биологического окружения», — предложил собеседник.

Онищенко тревожит состояние дочери Навального после публикации ее переписки с любовницей

Онищенко тревожит состояние дочери Навального после публикации ее переписки с любовницей

Вместе с тем, раскрывшиеся подробности сильно дискредитируют Навального, который мнит себя лидером «оппозиции». Они в очередной раз подтверждают, что блогер не более чем «технологический инструмент в руках других людей».

«Это просто говорящая кукла, которая читает чужие тексты, исполняет чужие задания и, естественно, оппозиционером его назвать нельзя… О чем тут говорить, если против Навального уже восстает его собственная дочь», — подытожил доктор.

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Автор: Анна Манц
#онищенко #навальный #дочь #родительские права #дарья навальная

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