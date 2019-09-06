Музей обороны и блокады Ленинграда расширят

Врио губернатора Александр Беглов напомнил, что петербуржцы и блокадники отдали много сил на то, чтобы отстоять музей в Соляном переулке. По его словам, на создание обновленной экспозиции выделили деньги из федерального бюджета.

В пятницу, 6 сентября, в Северной столице открыли обновленную экспозицию в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. После торжественной части журналисты спросили Беглова, расширят ли площадь музея, потому что сейчас она небольшая. Врио губернатора ответил положительно.

Российский лидер Владимир Путин не только выделил из резервного фонда 150 миллионов рублей, но и поручил министерству обороны проработать вопрос о передаче Петербургу более трех тысяч квадратных метров площадей, которые раньше занимал музей. Потребуется время, чтобы перенести инфраструктуру МО РФ.

«Мы уже выкупили 350 квадратных метров помещений для музея и вовремя это сделали, поэтому начинаем собирать экспозицию, и думаем уже над концепцией», — объяснил Беглов.