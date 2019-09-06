Новый посол ФРГ в Москве рассказал о большой симпатии к России, ее людям и культуре

Немецкий дипломат Геза Андреас фон Гейр – сменивший на посту посла Германии в РФ Рюдигера фон Фрича – заявил, что прибыл в Москву с огромной симпатией к России.

Об этом фон Гейр сообщил в видеозаписи, опубликованной на странице Германского посольства в социальной сети Facebook:

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре. Сердечно приветствую вас, начиная свою работу послом Германии в Москве», - сказал дипломат.

При этом он добавил, что с радостью приобщится к российско-германским отношениям, и ждет знакомства с людьми, работающими над укреплением этих многогранных отношений.

Ранее на первой неделе сентября Геза Андреас фон Гейр вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Владимиру Титову.