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Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

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14:19   6 Сентября 2019
Весь мир

Новый посол ФРГ в Москве рассказал о большой симпатии к России, ее людям и культуре

Новый посол ФРГ в Москве рассказал о большой симпатии к России, ее людям и культуре

Немецкий дипломат Геза Андреас фон Гейр – сменивший на посту посла Германии в РФ Рюдигера фон Фрича – заявил, что прибыл в Москву с огромной симпатией к России.

Об этом фон Гейр сообщил в видеозаписи, опубликованной на странице Германского посольства в социальной сети Facebook:

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре. Сердечно приветствую вас, начиная свою работу послом Германии в Москве», - сказал дипломат.

При этом он добавил, что с радостью приобщится к российско-германским отношениям, и ждет знакомства с людьми, работающими над укреплением этих многогранных отношений.

Ранее на первой неделе сентября Геза Андреас фон Гейр вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Владимиру Титову.

 

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Автор: Александр Люблинский
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