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13:50   6 Сентября 2019
Россия

Памфилова работает в штатном режиме, сообщил ЦИК

Памфилова работает в штатном режиме, сообщил ЦИК

Элла Памфилова работает в штатном режиме, сообщил ЦИК. После нападения, совершенного на подмосковный дом председателя Центризбиркома, Памфилова принимает участие в конференции в гостинице «Украина». Международная встреча проходит в штатном режиме, задержек и опозданий нет, сообщили в ЦИК.

При этом сообщается, что Памфилова себя нормально чувствует и жалоб от нее не поступало, пишет ФАН. Ранее стало известно, что неизвестный напал на дом Эллы Памфиловой в Подмосковье, ее саму несколько раз ударили электрошокером. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Сама председатель ЦИК заявила, что у нее «все хорошо». Позднее глава СПЧ заявил, что к Памфиловой необходимо приставить представителей государственной охраны. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что нападение могло быть связано с критикой «оппозиции».

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #нападение #памфилова

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