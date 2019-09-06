Элла Памфилова работает в штатном режиме, сообщил ЦИК. После нападения, совершенного на подмосковный дом председателя Центризбиркома, Памфилова принимает участие в конференции в гостинице «Украина». Международная встреча проходит в штатном режиме, задержек и опозданий нет, сообщили в ЦИК.

При этом сообщается, что Памфилова себя нормально чувствует и жалоб от нее не поступало, пишет ФАН. Ранее стало известно, что неизвестный напал на дом Эллы Памфиловой в Подмосковье, ее саму несколько раз ударили электрошокером. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Сама председатель ЦИК заявила, что у нее «все хорошо». Позднее глава СПЧ заявил, что к Памфиловой необходимо приставить представителей государственной охраны. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что нападение могло быть связано с критикой «оппозиции».