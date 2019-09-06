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13:40   6 Сентября 2019
Весь мир

Глава Пентагона намерен обсудить в Париже обеспечение морской безопасности

Глава Пентагона намерен обсудить в Париже обеспечение морской безопасности

Представитель американского оборонного ведомства в пятницу, 6 сентября, сообщил, что США намерены обсудить с Францией вопросы координации в сфере обеспечения морской безопасности в районе Персидского залива. По его словам, вопрос поднимет глава Пентагона Марк Эспер в ходе визита в Париж в субботу​​​, 7 сентября. 

Касательно Ирана, то тут вопрос идет об обеспечении морской безопасности и свободы навигации. Вашингтон признает, что и Париж заинтересован как в участии в свободе судоходства, так и в обеспечении свободы судоходства в Персидском заливе.

«Ищем способы использовать этот интерес для лучшей координации с нашей собственной инициативой», — объяснил чиновник.

Американская сторона хочет обеспечить свободу судоходства на основных транспортных артериях в мире, но также видит рост интереса к инициативе «больше, чем только в Великобритании».

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #пентагон #париж #персидский залив

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