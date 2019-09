Глава Пентагона намерен обсудить в Париже обеспечение морской безопасности

Представитель американского оборонного ведомства в пятницу, 6 сентября, сообщил, что США намерены обсудить с Францией вопросы координации в сфере обеспечения морской безопасности в районе Персидского залива. По его словам, вопрос поднимет глава Пентагона Марк Эспер в ходе визита в Париж в субботу​​​, 7 сентября.

Касательно Ирана, то тут вопрос идет об обеспечении морской безопасности и свободы навигации. Вашингтон признает, что и Париж заинтересован как в участии в свободе судоходства, так и в обеспечении свободы судоходства в Персидском заливе.

Американская сторона хочет обеспечить свободу судоходства на основных транспортных артериях в мире, но также видит рост интереса к инициативе «больше, чем только в Великобритании».

If we are to preserve the world all of us have created together through decades of shared sacrifice, we must all rise to the occasion. It is imperative that freedom-loving nations recognize the threats to our security, and commit to doing their part to keep the world safe. pic.twitter.com/rr8NIUU5qQ