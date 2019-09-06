Источник сообщил, что у Памфиловой никогда не было охраны

Никакой охраны у Эллы Памфиловой на посту главы Центризбирокма не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЦИК в пятницу, 6 сентября.

Неизвестный напал на дом Памфиловой в ночь на пятницу в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Заведено уголовное дело по статье о разбое.

«Никакой охраны у Эллы Александровны нет и не было, как она пришла в ЦИК», — сказал собеседник издания.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк подчеркнула, что руководство ведомства лично проконтролирует расследование.

Напомним, в пресс-службе ЦИК сообщили, что здоровье Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но со СМИ она общаться не будет.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что Памфиловой нужна госохрана Глава ЦИК уже говорила о намеренном очернении Центризбиркома. По ее словам, дискредитирующие ЦИК получают за это деньги. Они обвиняют ведомство и продолжают это делать, выполняя заказ. Пафмилова не стала называть конкретных имен, однако заявила, что знает о суммах, выплаченных каждому провокатору.