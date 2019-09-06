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13:48   6 Сентября 2019
Россия

Источник сообщил, что у Памфиловой никогда не было охраны

Источник сообщил, что у Памфиловой никогда не было охраны

Никакой охраны у Эллы Памфиловой на посту главы Центризбирокма  не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЦИК в пятницу, 6 сентября. 

Неизвестный напал на дом Памфиловой в ночь на пятницу в подмосковной Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Заведено уголовное дело по статье о разбое. 

«Никакой охраны у Эллы Александровны нет и не было, как она пришла в ЦИК», — сказал собеседник издания.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк подчеркнула, что руководство ведомства лично проконтролирует расследование.

Источник сообщил, что у Памфиловой никогда не было охраны

Напомним, в пресс-службе ЦИК сообщили, что здоровье Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но со СМИ она общаться не будет.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что Памфиловой нужна госохрана  Глава ЦИК уже говорила о намеренном очернении Центризбиркома. По ее словам, дискредитирующие ЦИК получают за это деньги. Они обвиняют ведомство и продолжают это делать, выполняя заказ. Пафмилова не стала называть конкретных имен, однако заявила, что знает о суммах, выплаченных каждому провокатору. 

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Автор: Арсений Аскольский
#охрана #памфилова #цик рф

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