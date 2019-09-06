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13:30   6 Сентября 2019
Россия

Россияне назвали любимые места Москвы

Россияне назвали любимые места Москвы

Россияне назвали любимые туристические места Москвы, которые они любят посещать в российской столице. Итоги опроса опубликовал портал OneTwoTrip.

Так, согласно опросу, самыми популярными местами у россиян в Москве оказался Кремль, Третьяковская галерея, а также Красная площадь, ВДНХ и Парк Горького. 

За Кремль и Красную площадь проголосовало 88,3 процента участников опроса. Вторую строчку занимает Храм Василия Блаженного, третье - у Большого театра.

Отвечая на вопрос о любимых местах отдыха, россияне назвали ВДНХ, этот вариант ответа выбрали 43 процента опрошенных. 32 процента назвали Парк Горького одним из самых интересных объектов, а вот «бронза» досталась Музею-заповеднику «Царицыно». При этом парк «Зарядье» набрал лишь 17,6 процента голосов. 

Больше половины респондентов назвали Третьяковскую галерею самым любимым столичным музеем, так ответили 58 процентов. 27,8 процента проголосовали за Музей Пушкина, третья строчка - у Оружейной палаты, ее назвали 22,7 процента россиян. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество

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