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13:41   6 Сентября 2019
Весь мир

СМИ опубликовали видео кражи работы Бэнкси в Париже

СМИ опубликовали видео кражи работы Бэнкси в Париже

Женщина запечатлела момент кражи работы британского стрит-арт художника Бэнкси, которая произошла в ночь на 2 сентября. Видео опубликовал французский канал BFMTV.

Ночью ее разбуди шум и она решила посмотреть, что происходит за окном. Выглянув, парижанка увидела человека в желтом жилете, который находился в «люльке». По всей видимости, окружающие приняли его за работника муниципальных служб.

Неизвестный что-то делал с дорожным знаком парковки, на обратной стороне которого в прошлом году художник оставил одну из своих работ. Инцидент произошел в четвертом округе Парижа на улице Рамбюто.

Ранее указывалось, что полиция расследует преступление. Стоит отметить, что это не первое похищение работ именитого художника. В январе неизвестные совершили аналогичный поступок в отношении граффити в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года. Он располагался на двери запасного выхода из концертного зала «Батаклан» в столице Франции.

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Автор: Анна Манц
#видео #кража #бэнкси

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