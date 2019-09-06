Дочь Навального пристрастилась к наркотикам из-за лжи и лицемерия родителей

Обнародованная переписка дочери скандально известного блогера Алексея Навального, в которой девушка признается в употреблении наркотиков и нетрадиционных сексуальных отношениях, свидетельствует о нездоровой атмосфере в семье. Такое мнение в беседе с ФАН высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова

В распоряжение отдела расследований агентства попали материалы, свидетельствующие о физическом и психологическом насилии в семье Навального. Журналисты смогли выяснить, что семья Навальных живет «дружно» только в моменты фотосъемок для социальных сетей.

Согласно обнародованной ФАН личной переписке Дарьи Навальной, предположительно, со своей девушкой, она подвергалась физическому и психологическому давлению. Даша пишет, что для отца и матери она стала «мешком для битья». Кроме того, дочь Навального волнуется за своего младшего брата, который, как она сама отмечает, «не такой психологически сильный».

«И я уже давно поняла, что я для них как мешок для битья. Главное, чего я боюсь, что они это будут делать с Захаром, а он не такой психологически сильный, если так можно сказать, как я. Сейчас они не трогают его, потому что есть я и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя», — рассказывает о проблемах в семье дочь Навального, отмечая, что терпит такое отношение к себе уже 12 лет.

Леткова в комментарии агентству сообщила, что ситуация с дочерью блогера свидетельствует о нездоровых отношениях в семье блогера. По мнению эксперта, в семье Навальных, суда по жалобам Дарьи, отсутствует любовь и искренность, к которым должен стремиться ребенок.

«Ребенок испытает разрушительные эмоции: разочарование, злость, обида. Деструктивные чувства, которые преобладают в семье, безусловно, формируют личность ребенка. И тогда, когда у него нет любви, он становится наркоманом, отрешенным человеком», — добавила Леткова.

Спикер при этом не понимает, как Навальный пытается руководить массами, если даже в своей семье не способен создать адекватную атмосферу.

«Если человек не может в своей жизни навести порядок, и он получает постоянно негатив, то в остальном у него будет то же самое», — подытожила Леткова.

Агентство подчеркивает, что готово предоставить все необходимые доказательства подлинности переписки.