Глава СПЧ заявил о необходимости приставить охрану к Памфмиловой

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что главе ЦИК Элле Памфиловой нужна госохрана. Об этом 6 сентября сообщает «Интерфакс».

Ранее Пафмилова пострадала от разбойного нападения. За два дня до выборов злоумышленник пробрался в дом к председателю ЦИК и ударил ее электрошокером.

Представитель пресс-службы Центризбиркома рассказал, что Памфилова не относится к лицам, которых охраняют госорганы. Он рассказал, что охраняется только здание ЦИК, однако для руководства охрана не предусмотрена.

Ранее Памфмилова рассказала о намеренном очернении ЦИК. По словам главы ведомства, люди, дискредитирующие ЦИК, получают за это деньги. Они обвиняют ведомство и продолжают это делать, выполняя заказ. Пафмилова не стала называть конкретных имен, однако заявила, что знает о суммах, выплаченных каждому провокатору.

Глава ЦИК также считает, что митинги по поводу выборов в Мосгордуму используются инструмент шантажа. Она напомнила, что первые протесты прошли до того, как ведомство отказало кандидатам в регистрации.